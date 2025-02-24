500 человек приняли участие в ежегодном марафоне Bella Run в Егорьевске

Зимний марафон Bella Run проходит в Егорьевске с 2014 года и с каждым разом становится все масштабнее. В минувшее воскресенье к событию присоединились 500 бегунов из 88 городов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники от 7 до 82 лет преодолели дистанции от 1 до 42,2 км. И до сих пор не устают делиться личными рекордами, впечатлениями и эмоциями в социальных сетях и на странице марафона ВКонтакте.

«Bella Run — это не просто соревнования, это праздник спорта, здоровья и единства! Видел как взрослые, так и дети полны энергии и позитивного настроения, что подчеркивает важность физической активности в любом возрасте», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Михаил Трошинский, который уже три года является бессменным ведущим мероприятия, отметил значительный рост участников и улучшение инфраструктуры марафона. Это не просто большее количество дистанций (трассу подготовили на улице Антипова и на улице Рязанской). Марафонцев также ждала полевая кухня, выпечка, культурная программа, для детей работали аниматоры. Держать нужный темп марафонцам помогали опытные спортсмены.

Сам Михаил на Bella Run с супругой — она бежала дистанцию 5 км. Семейным егорьевский марафон стал для многих спортсменов. Сергей Тузов пришел на площадку вместе со своим сыном Игорем, который занимается легкой атлетикой уже 2 года.

«К марафону готовились, бегали где-то 3 раза в неделю. Бег нам приносит положительные эмоции, хорошее настроение, и в такой день — 23 февраля — очень приятно поучаствовать в таком празднике», — поделился Сергей Тузов.

На территории комплекса ФОК «Гуслица» состоялась церемония открытия, там же вручали награды. Генеральным спонсором зимнего марафона традиционно выступает ООО «Бэлла». Победители получили подарки от компании. Дополнительные призы вручили и за установление новых рекордов соревнований на дистанциях 10 км, 21.1 и 42.2 км.

Рекорды зимнего Егорьевского марафона Bella Run:

дистанция 42.2 км — Екатерина Аверина 3:11:51, Александр Бабаев 2:34.26;

дистанция 21.1 км — Роман Ерофеев 1:11:55, Надежда Сизова 1:24.50;

дистанция 10 км — Роман Ерофеев 32:40, Ольга Семенова 37:48.

Начальник управления спорта и молодежной политики Вадим Пожарский заметил, что марафон пробовали провести в разные сезоны — летом, осенью и весной, когда бегать комфортнее. Однако участники отмечают, что изюминка егорьевского события именно в том, что оно проходит в последнее февральское воскресенье. Так можно активно завершить зимний сезон и с настроем на новые победы и достижения уверенно вступить в весну.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.