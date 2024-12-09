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сегодня в 15:09

50 спортсменов приняли участие в спартакиаде в Реутове

VIII спартакиада лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата и ограниченными возможностями здоровья, посвященная международному дню людей с инвалидностью состоялась в городском округе Реутов. В соревнованиях приняли участие 50 человек из 7 округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах таких, как настольный теннис, гиревой спорт, квадратлон (заезд на колясках), дартс, корнхол (бросание мешка) и джакколо (закатывание фишек в специальные лузы на доске).

Организаторами соревнований выступил «Клуб по спортивно-оздоровительной работе с инвалидами «РИСК-М» при поддержке администрации городского округа Реутов.

Ставшая традиционной встреча прошла в дружеской теплой атмосфере. Участники отметили, что на таких мероприятиях участие и общение порой даже важнее победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.