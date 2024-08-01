5 спортсменов из Подмосковья вошли в состав сборной РФ по баскетболу 3×3

В расширенный список кандидатов в национальную сборную U-24 по баскетболу 3×3 вошли пять представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав сборной России попали защитники Иван Цуканов и Иван Чиганов, а также форварды Владимир Соловьев, Александр Черевко и Степан Чижиков. Все они представляют подмосковный клуб «Khimki Power» из городского округа Химки.

Всего в расширенный список кандидатов в сборную «до 24 лет» вошли девять игроков.

С 1 по 8 сентября юниорская национальная команда вместе со взрослой сборной проведут учебно-тренировочный сбор на спортивной базе в Новогорске, после чего игроки отправятся в Сербию, где продолжат подготовку до 16 сентября в городе Нови-Сад.

В тренерский состав сборных России входит наставник подмосковного клуба «Khimki Power» Даниил Абрамовский, который будет работать на сборах вместе с обеими командами.

​«Цель предстоящего сбора — просмотр новых игроков и работа с игроками, которые вызываются регулярно. В Новогорске мы планируем провести подготовительный цикл тренировок с упором на общефизическую форму игроков и их технико-тактические навыки. А в Сербии планируются тренировки в спаррингах с местными игроками и участие в двух турнирах», — прокомментировал старший тренер мужской сборной России по баскетболу 3×3 Алексей Жердев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.