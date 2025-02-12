5 медалей завоевали спортсменки Люберец на первенстве региона по роллер-спорту

Пять медалей различного достоинства завоевали люберецкие спортсменки на первенстве Московской области по роллер-спорту. Оно прошло в минувшие выходные в ФОК «Люберецкий». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Москвы и городов Подмосковья.

Городской округ Люберцы представляли воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Они завоевали четыре золотые и одну серебряную медали.

Победителями первенства стали: Полина Красильникова, София Трухина, Анастасия Славгородская, Таисия Лосина. Серебряную медаль завоевала Анастасия Тихоненкова.

Параллельно прошли открытые соревнования городского округа Люберцы, где спортсмены КСШОР также заняли призовые места. Они завоевали четыре золота и одно серебро. Это Александра Хазеева, Егор Кочеров, Вера Беневольская, Арина Подольская (золото) и Полина Беневольская (серебро).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.