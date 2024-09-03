5 медалей завоевали самбисты из Реутова на Всероссийских соревнованиях

Команда самбистов из городского округа Реутов под руководством тренера Богдана Дмитриева приняла участие в учебно-тренировочных сборах и Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовка юных реутовчан оказалась на высоте. На их счету одно золото, которое получил Андрей Васильев, три серебра — Вика Исаева, Руслан Шарапов и Давид Ирицян и бронза — Максим Макеев.

В Реутове большое внимание уделяется развитию учреждений физической культуры и спорта, а также доступности спортивных объектов для горожан.

В рамках нацпроекта «Демография» продолжается реконструкция стадиона «Старт» на улице Новая. Стадион был открыт в 1964 году, и ранее он в основном использовался для футбольных матчей, являясь домашним стадионом футбольной команды «Приалит Реутов».

По проекту, на территории обновленного стадиона будет модернизировано не только футбольное поле, трибуны болельщиков и другая инфраструктура. Параллельно ведется строительство крупного физкультурно-оздоровительного центра. Уже в ближайшее время занятия секций художественной гимнастики и баскетбола будут проходить в новых современных залах комплекса.

Модернизация спортивной сферы — это работа на будущее. Все больше молодых людей выбирают здоровый образ жизни и развитие физической культуры. А значит, Реутов уже в скором времени сможет стать колыбелью новых супер-звезд большого спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал губернатор.