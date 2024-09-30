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5 медалей взяли спортсмены Подмосковья на Всероссийских соревнованиях по боксу

Подмосковные боксеры завоевали пять наград на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. В копилке спортсменов два золота, одно серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями соревнований стали чеховские боксеры Роман Поляков в весовой категории 57 кг и Андрей Салий в весовой категории 70 кг. Спортсмен из Химок Артур Мосоян завоевал серебряную медаль в весовой категории 63 кг. Третьи места турнира заняли боксер из Ивантеевки Аббосбек Гафуров в весовой категории 60 кг и Кристиян Череповский из Ногинска в весовой категории 66 кг.

Всероссийские соревнования по боксу памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина собрали сильнейших 246 боксеров в возрасте 15-16 лет из 36 субъектов России.

Соревнования прошли с 23 по 28 сентября в «Международном центре бокса» в Москве в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.