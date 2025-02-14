5 команд из РФ встретятся на соревнованиях по следж-хоккею в Московском регионе

В середине февраля Москва и Чехов примут масштабный спортивный фестиваль для юных следж-хоккеистов. Соревнования развернутся на двух аренах — московском «Митино Спорт Сити» и чеховском «Ледовом центре Витязь», сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

Пять хоккейных команд из разных городов России примут участие в состязании «Единство-Гранит». В их числе «Гранит-Чехов» из Чехова, «Луганск» из одноименного города, чебоксарский «Атал», мичуринские «Волчата» и тамбовские «Пчелы».

Фестиваль «Единство-Гранит» стартует в подмосковном Чехове 15 февраля. Хоккейные баталии начнутся в 10:00 в «Ледовом центре Витязь», а через час с небольшим состоится церемония открытия. На следующий день, 16 февраля, спортивное действо переместится в столичный комплекс «Митино Спорт Сити». Матчи здесь начнутся в 13:00, а вечером, в 18:40, пройдет торжественное закрытие турнира с награждением победителей и чествованием всех участников.

Известные деятели культуры — актеры и музыканты — станут почетными гостями турнира и вместе с болельщиками будут поддерживать спортсменов во время матчей. Ведущей мероприятия выступит певица Елена Бриз. Этот инклюзивный спортивный праздник предоставит особенным атлетам уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство, укрепить уверенность в собственных силах и ощутить командный дух.

Спортивное мероприятие стало возможным благодаря совместной инициативе руководителя ХК «Гранит» Николая Иванова и основателя одноименной хоккейной школы Евгения Егупова. Финансовую поддержку турниру оказали компании «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ», «ГЦ ТЕХНО» и «BENCHMARK». Как и в классическом хоккее, команды соревнуются за победу, стараясь забить максимальное количество шайб в ворота соперника с помощью специальных клюшек.

С момента появления в 2008 году хоккей-следж в России прошел впечатляющий путь развития. Сейчас в 23 регионах страны действуют 35 команд, где тренируются спортсмены в возрасте от 7 до 20 лет. Важной вехой в истории российского адаптивного хоккея стало открытие первых детских спортивных школ в 2016 году. Этому предшествовали значительные достижения национальной сборной: серебро Паралимпиады-2014 в Сочи и триумф на европейском первенстве 2016 года.

Значимым шагом в дальнейшем продвижении этой спортивной дисциплины станет фестиваль «Единство-Гранит». Это мероприятие не только укрепит позиции хоккея-следж в российском спортивном сообществе, но и предоставит участникам бесценный соревновательный опыт, мотивируя их на покорение новых спортивных вершин.