46 медалей завоевали подмосковные спортсменки на первенстве ЦФО по боксу

Подмосковные спортсменки стали абсолютными победителями в командном зачете, завоевав 46 медалей на первенстве ЦФО России по боксу среди юниорок 19-22 года, 17-18 лет, девушек 15-16 и 13-14 лет. В копилке представительниц региона 23 золотые, 10 серебряных, 13 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В поединках среди юниорок 19-22 лет победительницами стали: Дарья Калачева (50 кг, Серпухов), Алина Ветчинина (52 кг, Дмитров), Карина Бабаназарова (57 кг, Дмитров), Софья Блажина (48 кг, Дмитров), Полина Спирина (54 кг, Домодедово), Ангелина Ротань (60 кг, Дмитров), Дарья Панова (75 кг, Электросталь) и Елизавета Семенова (81 кг, Чехов).

Единственное серебро в этой возрастной группе завоевала Ирина Лаврентьева (70 кг, Домодедово).

Бронзовыми призерами стали: Александра Иванова (52 кг, Балашиха), Ульяна Шакалова (57 кг, Серпухов), Александра Старик (63 кг, Балашиха), Ольга Берникова (66 кг, Подольск), Анастасия Машкова (66 кг, Дмитров) и Софья Зайцева (81+ кг, Сергиев Посад).

Подмосковная спортсменка Карина Бабаназарова по итогам соревнований удостоена специального приза «За лучшую технику».

В состязаниях юниорок 17-18 лет золотые медали завоевали: Алина Педченко (48 кг, Подольск), Алена Артамонова (50 кг, Дмитров), Кристина Невмянова (52 кг, Домодедово), Мария Орил (54 кг, Дмитров), Владислава Силина (57 кг, Дмитров), Кира Леонова (60 кг, Серпухов), Арина Гридчина (63 кг, Серпухов), Ксения Егоркина (70 кг, Клин) и Алиса Назаренко (75 кг, Дмитров).

Две серебряные медали завоевали Арина Варсанян (63 кг, Королев) и Александра Соколова (70 кг, Электросталь), а бронзовым призером стала Анфиса Арзамазова (52 кг, Шатура). Отдельных номинаций в возрастной группе 17-18 лет удостоились Кира Леонова, которая признана лучшим боксером турнира, Кристина Невмянова была удостоена специального приза «За лучшую технику», Алена Артамонова получила награду «За волю к победе».

В возрастной группе 15-16 лет среди девушек на высшую ступень пьедестала почета поднялись: Ксения Вишневская (48 кг, Королев), Анастасия Соснова (57 кг, Балашиха), Елизавета Чернова (66 кг, Королев) и Надежда Журавлева (80+ кг, Можайск).

Серебряными призерами стали: Виктория Климова (46 кг, Домодедово), Алсу Ахматянова (48 кг, Пушкино), Арина Лебедева (50 кг, Серпухов), Кира Жолудева (70 кг, Можайск) и Алена Дузенко (75 кг, Воскресенск).

Две бронзы завоевали Софья Карамзина (48 кг, Балашиха) и Кристина Григорьева (52 кг, Сергиев Посад). Приз «За лучшую технику» получила Ксения Вишневская.

Среди девушек 13-14 лет золотые медали завоевали Фатима Тагибекова (51 кг, Нахабино) и Елизавета Алейникова (70 кг, Клин). Спортсменки Федора Еремеева (40 кг, Балашиха) и Елена Баранова (51 кг, Клин) стали серебряными призерами. Обладательницами бронзовых наград стали: Мария Пушина (44 кг, Раменское), Карина Пашалы (44 кг, Раменское), Зара Мулдашева (46 кг, Королев) и Валентина Жилина (54 кг, Балашиха).

По итогам соревнований молодежная женская сборная Подмосковья завоевала восемь путевок в финал VI летней спартакиады молодежи России 2025 года.

Первенство ЦФО по боксу прошло с 3 по 8 марта в Ельце (Липецкая область). В турнире приняли участие 210 спортсменок из 17 регионов ЦФО.

Соревнования были организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.