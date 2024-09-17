4 новых здания появятся в московском спорткомплексе «Олимпийский» после ремонта

В Москве продолжается реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский». Новый СК будет включать в себя четыре сооружения, три из которых объединят с помощью стилобата, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На территории главного здания расположится концертный зал-трансформер. В нем одновременно смогут поместиться 12 тыс. человек. Также здесь откроются галерея, фуд-корт, площадки и кинокластер.

Вторым зданием будет физкультурно-оздоровительный комплекс. На его территории откроется около 100 площадок для занятий спортом. В их числе площадки для борьбы, гимнастики, тенниса, а также ледовая арена и другие зоны.

Третье здание — водный комплекс, где заработает 15 бассейнов. Двое из них будут олимпийского типа с трибунами, рассчитанными на 4 тыс. человек. На их территории можно будет проводить соревнования. Также заработают площадки для пляжного футбола, серфинга, фехтования и восточных единоборств.

На всех зданиях проводят облицовку фасадов. Производится установка оборудования и необходимых систем. Также в будущем собираются возвести небольшой концертный зал. В нем одновременно смогут сидеть до двух тыс. человек.

В спортивном комплексе «Олимпийский» после окончания реставрации будет все необходимое для организации спортивных соревнований разных уровней. Также на его территории можно будет проводить тренировки, культурные и деловые мероприятия. Помимо этого, комплекс может использоваться для семейного отдыха и развлечений.

Рядом с СК «Олимпийский» также заработает новая станция метро «Достоевская». Добраться от нее до спорткомплекса можно за пару минут.