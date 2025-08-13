4 медали завоевали спортсмены Подмосковья на летней спартакиаде по парусному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на VI летней Спартакиаде по парусному спорту. В копилке представителей Московской области «золото», «серебро» и две «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсменка из Подмосковья Софья Юнчикова (Долгопрудный) стала победителем в соревнованиях среди юниорок в дисциплине «класс-Лазер-радиал». На втором месте расположилась соперница из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку лидеров представительница Краснодарского края.

Софья Дорохина (Долгопрудный) завоевала «серебро» в дисциплине «класс-Луч-радиал» среди юниорок.

Среди юниоров бронзовым призером в дисциплине «класс-Финн» стал спортсмен Вячеслав Удалов (Долгопрудный). На первой и второй позициях финишировали представители Ростовской области и Санкт-Петербурга соответственно.

В дисциплине «класс-470-смешанный» химкинский тандем Михаила Карелина и Елизаветы Поповой занял третье место.

VI летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России по парусному спорту проходила с 6 по 12 августа 2025 года в Таганроге (Ростовская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 18 регионов Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.