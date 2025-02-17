4 медали завоевали каратисты из Волоколамского округа на турнире в Лобне

Первенство Центрального Федерального округа по карате сито-рю прошло в выходные в Лобне. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов России — это более 500 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Волоколамск представили 7 участников клуба «Каратэ Динамо». Спортсмены проявили невероятное упорство и стойкость, показали характер и волю к победе. Вместе им удалось добыть четыре медали, две из которых — золотые.

Валерия Лабутина заняла первое место в личном зачете и первое место в составе сборной Подмосковья, Илья Соловьев — второе место, Дарья Никиткова — третье место.

Валерия Лабутина стала лучшей в составе сборной Московской области. Девушка также одержала победу в личном первенстве в возрастной категории 16-17 лет в самом легком весе. В финале волоколамка боролась с каратисткой гораздо тяжелее себя, но, несмотря на физическое превосходство соперницы, одолела ее.

«Поздравляем ребят и их тренера Вадима Голованова с отличными результатами!» — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.