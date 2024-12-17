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4 медали завоевал спортсмен Подмосковья на Кубке Республики Беларусь по плаванию

Подмосковный спортсмен Марк Трошин завоевал 4 медали на открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пловец Марк Трошин выступал в составе сборной России и завоевал три золотые и одну бронзовую медали в своих коронных дисциплинах.

Первые места подмосковный спортсмен занял в стартах на 50, 100 и 200 метров на спине. На дистанции 100 метров комплексным плаванием представитель Московской области стал бронзовым призером.

По итогам соревнований спортсмены национальной команды завоевали 74 медали, из которых 29 — золотые.

Открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха проходил с 12 по 15 декабря в Бресте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.