38 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье зимой

В текущем году в парках и на общественных территориях Подмосковья откроют 38 катков с искусственным льдом, сообщил зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Продолжается программа по развитию катков. В этом году 8 новых катков, всего у нас 38 катков», — сказал Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что работу катков и пунктов проката необходимо обеспечить до 1 декабря. До 5 октября будут объявлены закупки на обслуживание льда, брендирование территорий, а также установку новогодних елок и праздничной подсветки.

Министр добавил, что в соответствии со стандартом каждый каток оборудован пунктом проката, заливочной техникой, бортами и туалетами.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал губернатор.