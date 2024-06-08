300 человек участвовали в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье

В городском округе Домодедово 7 июня прошла региональная военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья, посвященный 79-й годовщине Победы в ВОВ, сообщили организаторы.

В ней приняли участие 300 человек, или 30 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов региона по 10 человек. Возраст участников — 14-17 лет.

В рамках мероприятия провели конкурсы «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета», «Тактическая игра местности „Дорога победителей“» и другие. Кроме того, состоялся флешмоб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.