30 медалей завоевали Егорьевские спортсмены на открытом турнире по тхэквондо

С 4 по 5 октября в Котельниках проходил открытый турнир по тхэквондо «Авиация» Общественной региональной физкультурно-спортивной организации «Запад- Восток». Его посвятили 80-летию Великой Победы. Егорьевск представили более 20 воспитанников местного отделения организации «Запад-Восток» под руководством тренера Гульназ Мингажевой, которая вместе с подопечными также приняла участие в этих соревнованиях и заняла 1-е место в категории «Ветераны К1». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Московской области и из других регионов России и Беларуси.

Турнир проходил по 3-м дисциплинам: керуги — спортивный бой, пумсе — технический комплекс и земита — скоростная набивка.

За 2-дня соревнований егорьевские спортсмены показали отличный результат и добавили в копилку сборной округа по тхэквондо 15 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.