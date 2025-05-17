3 тыс человек поучаствовали в велогонке «Садовое кольцо»

Ежегодная велогонка «Садовое кольцо» прошла в Москве в субботу, в ней поучаствовали свыше 3 тыс. человек, сообщили организаторы.

Любители и профессионалы проехали от одного до семи кругов по перекрытому от машин Садовому кольцу мегаполиса. Длина зависела от категории, в которой участвовал спортсмен. Опытные велогонщики проехали 109 км, а новички — 15,6 км.

Всем участникам вручили памятные медали, а победителям — призы.

«Москва в последние годы становится городом с замечательно развитой велоинфраструктурой, что позволяет развивать и любительский спорт, и массовое велодвижение, и спорт детско-юношеский. И, конечно, такие события, как велогонка „Садовое кольцо“, которая собирает тысячи поклонников велосипедного движения и спорта», — сказал президент Федерации велосипедного спорта в Москве Андрей Захаров.

«Садовое кольцо» стало первым мероприятием в сезоне шоссейных велогонок Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта под эгидой Cyclingrace в столице, Московской области и других регионах РФ. В этих турнирах участвуют не только российские спортсмены-любители и профессионалы, но также и гонщики из других стран.

Как рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Данила Грибанов, в 2025 году состязания планируется провести на только в столичном регионе, но и в Санкт-Петербурге.