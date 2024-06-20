3 медали завоевали подмосковные спортсмены на играх БРИКС по гребле

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на мультиспортивных международных соревнованиях «Игры стран БРИКС» по гребле на байдарках и каноэ. В копилке атлетов региона золотая и две серебряные награды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителем на дистанции 200 м в дисциплине «байдарка одиночка» стал подмосковный спортсмен Максим Оселедко.

Серебряными призерами соревнований стали Максим Спесивцев в дисциплине «байдарка одиночка 1000 м мужчины» и каноист Сергей Свинарев, финишировавший вторым на дистанции 200 м.

Мультиспортивные международные соревнования «Игры стран БРИКС» по гребле на байдарках и каноэпроходят с 18 по 22 июня 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан).

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивныесоревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.