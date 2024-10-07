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29 медалей завоевали спортсмены из Лыткарина на соревнованиях по каратэ

С 3 по 7 октября в городе Суздале прошли Всероссийские соревнования по каратэ. 26 каратистов из Лыткарина приняли участие в соревнованиях и фестивале для начинающих спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За четыре соревновательных дня ребята завоевали 29 медалей: 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Владислав Ладыко выполнил норматив кандидата в мастера спорта, Семен Исаев подтвердил звание, Александр Ясашин выполнил норматив на первый спортивный разряд.

Дружеская атмосфера, объективное судейство и поддержка болельщиков придавали уверенность спортсменам, что помогло им завоевать медали.

«20 октября младшие возраста отправятся в Иваново на межрегиональные соревнования. 19–20 ноября в Орле пройдут международные и мировые соревнования по всестилевому каратэ», — сказал тренер по карате клуба «Хен-о» Игорь Шурмистов.

На Всероссийских соревнованиях Московская область стала первой в общекомандном зачете среди 30 регионов России с более чем 1000 участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава Подмосковья сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.