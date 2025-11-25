сегодня в 10:14

250 спортсменок собрали межрегиональные соревнования по художественной гимнастике в Одинцове

24 ноября в Одинцове завершились первые межрегиональные соревнования по художественной гимнастике на Кубок сильнейших тренеров Московской области «Подмосковье — 2025». Вице-президент Федерации художественной гимнастики Московской области Елена Розанова рассказала, что на квалификационный турнир приехали около 250 юных гимнасток из 15 субъектов Российской Федерации.

Многие из них уже имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Остальные имели возможность получить эти звания, выполнив квалификационную программу. Выступления проходили как в индивидуальных, так и в групповых программах.

В соревнованиях участвовали спортсменки из столицы, Московской, Ивановской, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Республики Ингушетия и других регионов страны.

По итогам турнира квалификационный минимум на звание кандидата в мастера спорта выполнили команды гимнасток из Смоленска (1-е место), Химок (2-е место), Ингушетии (3-е место) и Одинцова (4-е место).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.