сегодня в 18:08

25 медалей завоевали подмосковные спортсмены на Играх стран СНГ в Азербайджане

Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали 25 медалей на III Играх стран СНГ в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам международного турнира в активе спортсменов региона 17 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовые награды. Представители региона успешно выступили на соревнованиях по волейболу, бадминтону, карате, боксу, дзюдо, баскетболу, фехтованию и спортивной борьбе.

Чемпионами Игр стали волейболистки Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина из Московской области, которые сыграли все четыре матча в составе сборной России и завоевали золотые медали.

Среди борцов греко-римского стиля лучшим в своей весовой категории стал Вадим Драгушан.

Золотые медали в составе мужской сборной по баскетболу завоевали Кирилл Каштанов, Тимофей Шошин и Сергей Чигишов.

Женская сборная России по баскетболу выступала под руководством тренера из Московской области Олеси Абрамовской и также стала победителем Игр стран СНГ.

Подмосковный дзюдоист Тимур Алиев завоевал медаль высшей пробы по дзюдо. А в женских соревнованиях по боксу первое место заняла спортсменка Виктория Климова. Подмосковная каратистка Елена Новичихина стала лучшей в дисциплине «ката».

В составе сборной России по бадминтону спортсмены Московской области Захар Кель, Валентин Симонов и Марина Тарасова стали победителями командного разряда. Также Захар Кель и Марина Тарасова завоевали «золото» в мужском и женском одиночных разрядах. Первые места в мужском парном разряде у Захара Келя и Валентина Семенова. Кроме того, Валентин Семенов принес команде серебряную медаль в одиночном разряде. Марина Тарасова стала обладателем серебряной медали в женском парном разряде.

Анастасия Забелина поднялась на высшую ступень пьедестала почета по итогам выступления в командном первенстве по фехтованию на шпаге, а также стала серебряным призером в личном зачете турнира.

В мужских финалах по боксу Давид Карабабаев завоевал серебряную медаль. Бронзовым призером среди борцов-классиков стали спортсмены Каймараз Арбаханов и Арсен Кудаев.

В соревнованиях по каратэ в дисциплине «ката» среди мужчин тройку призеров удалось замкнуть Константину Сутягину.

Еще одну «бронзу» в копилку сборной принесла Алина Гаданова в соревнованиях по дзюдо.

Напомним, что Подмосковье на Играх представляли 21 спортсмен в 9 соревновательных дисциплинах: греко-римская борьба, дзюдо, фехтование, волейбол, баскетбол, карате, тхэквондо, бокс и бадминтон.

За период проведения Игр было разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Делегация сборной России стала абсолютным лидером в командном медальном зачете Игр.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.