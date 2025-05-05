25 медалей завоевали каратисты Лобни на первенстве и чемпионате России

Спорт

Фото - © Администрация г.о. Лобня

Воспитанники лобненской «Школы Карате Кобудо Тацудзин» выступили на приуроченных 80-ти летию Победы в Великой Отечественной Войне первенстве и чемпионате России по Каратэдо Сито-рю в городе-герое Волгоград. Лобненские каратисты показали блестящие результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 место

  • Мария Сорокина — Ката Д 14-15 лет;
  • Милена Быхало — Ката Д 16-17 лет;
  • Роман Бельц — Ката М 14-15 лет;
  • Артемий Сорокин — Ката М 18+.
  • Есения Кремнева — Кумитэ Д 16-17 лет св. 58 кг;
  • Анастасия Галко — Кумитэ Ж 18+ до 60 кг;
  • Роман Бельц — Кумитэ М 14-15 лет.
  • Ката Команда Д 14-15 лет (Сорокина М., Плетнева В., Жижинпа П.);
  • Ката Команда М 18+ лет (Сорокин А., Подплёта Т., Бельц Р.);
  • Кумитэ Команда М 14-15 (Бельц Р., Дружинин В. в составе сборной МО);
  • Кумитэ Команда Ж 18+ (Галко Анастасия в составе сборной МО).

2 место

  • Полина Ярцева — Ката Д 16-17 лет.
  • Полина Ярцева — Кумитэ Д 16-17 лет до 58кг.
  • Кумитэ Команда Д 16-17 лет (Ярцева П., Кремнева Е. в составе сборной МО).

3 место

  • Ева Федотова — Ката Д 10-11 лет;
  • Полина Жижина — Ката Д 14-15 лет;
  • Ольга Глушкова — Ката Ж 18+ лет;
  • Роман Дмитриенко — Ката 10-11лет;
  • Тимофей Подплета — Ката 16-17 лет.
  • Ева Федотова — Кумите Д 10-11 лет до 37 кг;
  • Мария Сорокина — Кумитэ Д 14-15 лет до 48 кг;
  • Владимир Дружинин — Кумите М 14-15 лет до 58 кг.
  • Ката Команда Д 10-11 лет (Федотова Е., в составе сборной МО);
  • Ката Команда Д 18+ лет (Кремнева Е., Быхало М., Ярцева П.);
  • Кумитэ Команда Д 16-17 лет (Быхало М., в составе сборной МО).

Лобненские спортсмены выступали в составе сборной команды Московской области и внесли серьезный вклад в общую медальную копилку. По результатам Чемпионата России сборная Московской области заняла Первое общекомандное место.

«Прекрасная подготовка спортсменов и высокая конкуренция украсили данный спортивный форум», — отметили организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.