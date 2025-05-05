25 медалей завоевали каратисты Лобни на первенстве и чемпионате России
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Воспитанники лобненской «Школы Карате Кобудо Тацудзин» выступили на приуроченных 80-ти летию Победы в Великой Отечественной Войне первенстве и чемпионате России по Каратэдо Сито-рю в городе-герое Волгоград. Лобненские каратисты показали блестящие результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
1 место
- Мария Сорокина — Ката Д 14-15 лет;
- Милена Быхало — Ката Д 16-17 лет;
- Роман Бельц — Ката М 14-15 лет;
- Артемий Сорокин — Ката М 18+.
- Есения Кремнева — Кумитэ Д 16-17 лет св. 58 кг;
- Анастасия Галко — Кумитэ Ж 18+ до 60 кг;
- Роман Бельц — Кумитэ М 14-15 лет.
- Ката Команда Д 14-15 лет (Сорокина М., Плетнева В., Жижинпа П.);
- Ката Команда М 18+ лет (Сорокин А., Подплёта Т., Бельц Р.);
- Кумитэ Команда М 14-15 (Бельц Р., Дружинин В. в составе сборной МО);
- Кумитэ Команда Ж 18+ (Галко Анастасия в составе сборной МО).
2 место
- Полина Ярцева — Ката Д 16-17 лет.
- Полина Ярцева — Кумитэ Д 16-17 лет до 58кг.
- Кумитэ Команда Д 16-17 лет (Ярцева П., Кремнева Е. в составе сборной МО).
3 место
- Ева Федотова — Ката Д 10-11 лет;
- Полина Жижина — Ката Д 14-15 лет;
- Ольга Глушкова — Ката Ж 18+ лет;
- Роман Дмитриенко — Ката 10-11лет;
- Тимофей Подплета — Ката 16-17 лет.
- Ева Федотова — Кумите Д 10-11 лет до 37 кг;
- Мария Сорокина — Кумитэ Д 14-15 лет до 48 кг;
- Владимир Дружинин — Кумите М 14-15 лет до 58 кг.
- Ката Команда Д 10-11 лет (Федотова Е., в составе сборной МО);
- Ката Команда Д 18+ лет (Кремнева Е., Быхало М., Ярцева П.);
- Кумитэ Команда Д 16-17 лет (Быхало М., в составе сборной МО).
Лобненские спортсмены выступали в составе сборной команды Московской области и внесли серьезный вклад в общую медальную копилку. По результатам Чемпионата России сборная Московской области заняла Первое общекомандное место.
«Прекрасная подготовка спортсменов и высокая конкуренция украсили данный спортивный форум», — отметили организаторы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.