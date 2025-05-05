25 медалей завоевали каратисты Лобни на первенстве и чемпионате России

Воспитанники лобненской «Школы Карате Кобудо Тацудзин» выступили на приуроченных 80-ти летию Победы в Великой Отечественной Войне первенстве и чемпионате России по Каратэдо Сито-рю в городе-герое Волгоград. Лобненские каратисты показали блестящие результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 место

Мария Сорокина — Ката Д 14-15 лет;

Милена Быхало — Ката Д 16-17 лет;

Роман Бельц — Ката М 14-15 лет;

Артемий Сорокин — Ката М 18+.

Есения Кремнева — Кумитэ Д 16-17 лет св. 58 кг;

Анастасия Галко — Кумитэ Ж 18+ до 60 кг;

Роман Бельц — Кумитэ М 14-15 лет.

Ката Команда Д 14-15 лет (Сорокина М., Плетнева В., Жижинпа П.);

Ката Команда М 18+ лет (Сорокин А., Подплёта Т., Бельц Р.);

Кумитэ Команда М 14-15 (Бельц Р., Дружинин В. в составе сборной МО);

Кумитэ Команда Ж 18+ (Галко Анастасия в составе сборной МО).

2 место

Полина Ярцева — Ката Д 16-17 лет.

Полина Ярцева — Кумитэ Д 16-17 лет до 58кг.

Кумитэ Команда Д 16-17 лет (Ярцева П., Кремнева Е. в составе сборной МО).

3 место

Ева Федотова — Ката Д 10-11 лет;

Полина Жижина — Ката Д 14-15 лет;

Ольга Глушкова — Ката Ж 18+ лет;

Роман Дмитриенко — Ката 10-11лет;

Тимофей Подплета — Ката 16-17 лет.

Ева Федотова — Кумите Д 10-11 лет до 37 кг;

Мария Сорокина — Кумитэ Д 14-15 лет до 48 кг;

Владимир Дружинин — Кумите М 14-15 лет до 58 кг.

Ката Команда Д 10-11 лет (Федотова Е., в составе сборной МО);

Ката Команда Д 18+ лет (Кремнева Е., Быхало М., Ярцева П.);

Кумитэ Команда Д 16-17 лет (Быхало М., в составе сборной МО).

Лобненские спортсмены выступали в составе сборной команды Московской области и внесли серьезный вклад в общую медальную копилку. По результатам Чемпионата России сборная Московской области заняла Первое общекомандное место.

«Прекрасная подготовка спортсменов и высокая конкуренция украсили данный спортивный форум», — отметили организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.