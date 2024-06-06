25 медалей взяли спортсмены Подмосковья на соревнованиях по гребному спорту

Спортсмены Московской области завоевали 25 медалей на международных соревнованиях по гребному спорту «Большая Московская Регата». В копилке представителей региона семь золотых, одиннадцать серебряных и семь бронзовых медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Обладателями золотых медалей стали: Мария Жовнер в дисциплине «одиночка легкий вес женщины 2000 м», Анастасия Любич в дисциплине «двойка парная женщины 2000 м» в тандеме со столичной спортсменкой и «четверка парная женщины 2000 м» в составе сборной регионов, Роман Ломачев в дисциплине «четверка без рулевого мужчины 2000 м» и «восьмерка с рулевым мужчины 2000 м» в составе сборной регионов, Анастасия Середа в дисциплине «двойка без рулевого девушки до 19 лет 2000 м», Анна Кореневская в дисциплине «четверка без рулевого юниорки до 23 лет 2000 м» в составе сборной регионов и Виктория Луганская в дисциплине «восьмерка с рулевым женщины 2000 м» также в составе сборной регионов.

Серебряные медали соревнований завоевали: Екатерина Костюхина в дисциплине «одиночка легкий вес женщины 2000 м», Виктория Луганская в дисциплине «четверка без рулевого женщины 2000 м» в составе сборной регионов, Ольга Иноземцева и Ирина Ульянова в дисциплине «восьмерка с рулевым женщины 2000 м» в составе сборной регионов, а также Анастасия Середа, Дарья Ковалева и Валерия Крупина в дисциплине «восьмерка с рулевым девушки до 19 лет 2000 м» в составе сборной регионов. Также «серебро» завоевали Анастасия Любич в одиночном заезде в дисциплине «одиночка женщины 2000 м», Роман Ломачев в тандеме со спортсменом из Саратовской области в дисциплине «двойка без рулевого мужчины 2000 м», Анна Кореневская в тандеме с московской спортсменкой в дисциплине «двойка без рулевого юниорки 2000 м», Екатерина Костюхина в дисциплине «двойка парная легкий вес женщины 2000 м», Полина Лифантьева в составе сборной регионов в дисциплине «четверка парная девушки до 19 лет 2000 м», Виктория Соловьева и Елизавета Литвиненко в дисциплине «четверка женщины спринт».

«Бронза» турнира досталась Алексею Кияшко в дисциплине «одиночка легкий вес мужчины 2000 м», Алексею Швецову и Сергею Иськиву в дисциплине «четверка без рулевого мужчины 2000 м». Кроме того, Алексей Швецов, Сергей Иськив и Михаил Арешкович заняли третью ступень пьедестала в дисциплине «восьмерка с рулевым мужчины 2000 м» в составе сборной регионов. Среди девушек обладательницами бронзовых наград стали Анастасия Середа и Дарья Ковалева в дисциплине «четверка без рулевого девушки до 19 лет 2000 м» в составе сборной регионов, Александра Брысина, Виктория Соловьева, Ирина Ульянова, Софья Иванова и Елизавета Литвиненко в дисциплине «восьмерка с рулевым юниорки до 23 лет 2000 м» в составе сборной регионов, Мария Жовнер в дисциплине «двойка академическая гребля».

Международные соревнования «Большая Московская Регата» по гребному спорту прошли 29 мая по 3 июня 2024 года в Москве. В этом году турнир был посвящен 20-летию победы российской мужской парной четверки на Олимпийских играх в Афинах. В нем приняли участие более 1300 спортсменов из России, Кубы, Сербии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.