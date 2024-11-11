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Чемпионат России по боксу среди женщин завершился в Серпухове

В Серпухове завершился чемпионат России по боксу среди женщин. 12 финальных боев прошли на высоком уровне — участницы показали силу воли, стальной характер, мастерство и отточенную технику, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Победителем в командном зачёте стала сборная Краснодарского края, на втором месте — Московская область, на третьем — команда Республики Бурятия.

Глава Серпухова Сергей Никитенко вместе с генеральным секретарем Федерации бокса России Татьяной Кириенко вручил победителю чемпионата России в весовой категории +81 кг Кристине Ткачевой, которая выступала за Московскую область и Бурятию, чемпионский именной пояс и сертификат на 1,5 млн рублей, а ее сопернице Марии Кучмановой — серебряную медаль и сертификат на 250 тыс. рублей. Такой призовой фонд был у всех обладательниц первого и второго места.

В зачете физкультурно-спортивных организаций и спортивных ведомств первое место занял «Спартак», второе — ЦСКА, третье — спортобщество «Динамо». Отметили также отличившихся спортсменок индивидуальными призами.

Определились и победители открытого чемпионат по силе удара «Силовой импульс», в котором приняли участие студенты средних и высших учебных заведений Серпухова.

«Благодарю президента международной ассоциации бокса, почетного гражданина Серпухова Умара Кремлева, генерального секретаря федерации бокса России Татьяну Кириенко, общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ за насыщенную неделю бокса, популяризацию спорта в нашем округе и доверие в проведении Чемпионата федерального уровня», — заявил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.