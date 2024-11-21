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24 медали завоевали тхэквондисты из Лобни на региональном турнире

В Подмосковье прошли соревнования по тхэквондо ИТФ «Юность Подмосковья». В нем принимали участие спортсмены из разных городов региона. Лобню представляла команда центра боевых искусств «Молодая гвардия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики гранд-мастера Пак Пон Дока и Зарруха Абдулложонова продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Вгородском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, каратэ и хоккей. Развивают в городе и спортивную инфраструктуру. В данный момент здесь строят новый ФОК с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.