22 спортсмена представляют Подмосковье на Играх стран СНГ в Азербайджане

В азербайджанском городе Гянджа состоялась торжественная церемония открытия III игр стран СНГ, в которых принимают участие представители Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Честь Подмосковья отстаивают 22 спортсмена. Они в составе сборной России выступят в девяти соревновательных дисциплинах: спортивная борьба, дзюдо, фехтование, волейбол, баскетбол 3×3, каратэ, тхэквондо, бокс и бадминтон.

​Первыми в борьбу за медали Игр стран СНГ вступят подмосковные тхэквондисты Даяна Бадмаева и Егор Шефатов. Соревнования по данной дисциплине продлятся до 30 сентября.

​С 29 сентября по 5 октября будут разыгрываться награды в боксе. На ринг выйдут спортсмены из Московской области: Виктория Климова и Давид Карабабаев.

Также с 29 сентября по 6 октября состоятся соревнования по волейболу, где Мирослава Швыдкина и Наталья Скумбина помогут национальной сборной достойно представить нашу страну на международной арене.

​Вместе со вторым месяцем осени стартуют состязания фехтовальщиков, которые продлятся до 7 октября. От Подмосковья в состав национальной команды вошла шпажистка Анастасия Забелина.

​С 30 сентября по 5 октября будет решаться судьба медалей в бадминтоне. В состав российской команды вошли: Захар Кель, Валентин Семенов и Марина Тарасова.

​Каратисты из Московской области Константин Сутягин и Елена Новичихина будут сражаться за награды Игр стран СНГ 3 и 4 октября.

​Фанаты подмосковного дзюдо смогут увидеть выступление Игоря Малахова, Алины Гадановой и Тимура Алиева 4 и 5 октября.

​Мужская сборная России по баскетболу в формате 3 на 3 целиком представлена игроками из Подмосковья: Егор Зуев, Кирилл Каштанов, Сергей Чигишов и Тимофей Шошин. В первой игре турнира, которая состоится 5 октября, сборная нашей страны встретится с командой Таджикистана. Победители и призеры соревнований по стритболу определятся 6 октября.

Борцы-классики из Московской области Арсен Кудаев, Каймараз Арбаханов и Вадим Драгушан выйдут на ковер олимпийского спортивного комплекса Гянджи 7 октября.

​Торжественная церемония закрытия Игр стран СНГ пройдет 8 октября. За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия.

Делегация сборной России одна из самых представительных. В ее состав вошли 263 спортсмена. Больше лишь у хозяев Игр — сборной Азербайджана.

