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22 медали взяли спортсмены из Люберец на первенстве ЦФО по тхэквондо

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали 22 медали чемпионата и первенства Центрального федерального округа по тхэквондо (МФТ), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Тамбове завершился чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо (МФТ). В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали 22 медали различного достоинства. Сразу три золотых награды у Александры Журовой. Золото и серебро завоевали Юлия Береговская и Алина Старожилова», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что две золотые и одну бронзовую медали завоевала Ольга Котенко.

«Александра Щедринская и Дарья Крячко пополнили копилку люберецкой сборной четырьмя золотыми медалями и двумя бронзовыми. Дважды на высшую ступень пьедестала поднималась Мария Гончарова. Полина Ким завоевала золотую и бронзовую медали, Также золото у Анны Гончаровой и серебро у Анастасии Манафовой», — сказал Волков.

Глава Люберец добавил, что тренируют спортсменов Павел Ворсин и Сергей Дмитриев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.