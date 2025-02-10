21 медаль завоевали каратисты Щелкова на областном Кубке

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково состоялись соревнования на Кубок Московской областной федерации каратэ. Спортсмены завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря этим результатам спортсмены из Щелкова заняли третье место в общекомандном зачете.

Первые места в разных категориях заняли Кира Ефимова, Андрей Церабаев, Андрей Воронцов, Степан Фомичев, Анна Науменко, Полина Жарова.

Серебро завоевали Алиса Хаустова, Артем Ивановский, Егор Картавкин, Татьяна Никулина, Даниил Чулков, Ярослав Архипов.

Обладателями бронзовых медалей в разных возрастных категориях стали Дмитрий Никандров, Яромир Байбородин, Виктория Сладкова, София Греку, Алиса Силичева, Арам Геворгян, Степан Кудрявцев, Дмитрий Никулин, Белла Хапачева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.