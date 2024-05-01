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21 медаль завоевала сборная Подмосковья на Кубке России и всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

Сборная команда Московской области завоевала 21 медаль в рамках Кубка России и всероссийских соревнований среди юниоров, юниорок, юношей и девушек по кикбоксингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках Кубка России среди мужчин и женщин обладателями золотых медалей стали Анна Черняева (48 кг), Карина Поюк (56 кг), Никита Морозов (63 кг), Борис Шикунов (63,5 кг) и Александр Росихин (81 кг).

«Серебро» турнира завоевал Андрей Гросул (91+ кг). Бронзовые медали у подмосковных бойцов Владислава Чегурко (63,5 кг), Антальи Элехайзер (65 кг) и Алишера Юлдашева (91+ кг).

Победителями всероссийских соревнований среди юниоров и юниорок стали Алина Кочкина (52 кг), Захар Лапенков (67 кг) и Егор Комиссаров (94+ кг). Спортсмены Андрей Харитонов (75 кг) и Никита Мозгов (75 кг) завоевали серебряные медали.

Среди юношей и девушек лучшие результаты показали Елизавета Барановская (60+ кг), Алина Бигулаева (56 кг) и Варвара Пиякина (60 кг). «Серебро» в этой возрастной группе команде региона принес Данил Стрельцов (71 кг).

Бронзовые награды всероссийских соревнований среди юношей и девушек завоевали Таисия Настечик (44 кг), Артем Локтев (75 кг) и Артем Кокунин (75 кг).

В соревнованиях принимали участие более 2100 спортсменов. Помимо сборной России свои спортивные делегации представили Белоруссия, Алжир и Азербайджан. Почетными гостями стали глава Республики Калмыкия и председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков, олимпийские чемпионы по борьбе Алексей Мишин и Михаил Мамиашвили.

Кубок России и всероссийские соревнования по кикбоксингу проходили с 21 по 28 апреля во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» г. Ульяновск. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.