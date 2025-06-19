21 июня жителей и гостей Пушкинского ждет праздник под названием «Все за спорт»

21 июня жителей и гостей Пушкинского ждет насыщенный спортивный день. В парках развернутся разнообразные активности для всех возрастов и уровней подготовки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На набережной реки Серебрянки утро начнется с бодрящей зарядки Алых парусов. Любителей бега ждет забег «5 Вёрст», а запечатлеть свои спортивные достижения можно будет в фотозоне «Я — чемпион».

Творческие натуры смогут проявить себя на мастер-классе «Рисуем Спорт», а любители танцев — на зажигательной «Зумбе».

Самые активные смогут поучаствовать в «Битве чемпионов» — веселой эстафете. Для тех, кто интересуется здоровым образом жизни, пройдет лекция «Крутой ЗОЖ!», а проверить свои знания о спорте можно будет на викторине «Знатоки спорта».

В городском парке Ивантеевки любители интеллектуальных игр смогут сразиться в шахматы. Желающие попробовать что-то новое смогут посетить мастер-классы по «Кенгу джамп» и «Роуп скиппинг».

Для командных игроков будет организован волейбол «Командный дух», а для тех, кто ищет гармонию, — йога «Гармония в движении». Также пройдет мастер-класс по «Смешанным единоборствам».

В центральном парке культуры и отдыха города Пушкино гостей встретит фотозона «Я — чемпион» и флешмоб «Утренняя зарядка в парке», которая пройдет на сцене летнего театра. Любители футбола смогут насладиться футбольным матчем, а для поклонников шахмат и шашек будут организованы «Королевские игры». Завершить активный день можно будет на чайной станции «Перезагрузка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.