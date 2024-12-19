21 декабря в Дзержинском состоится турнир по дзюдо

Ежегодно в конце декабря в городском округе Дзержинский проходит традиционный турнир по дзюдо, приуроченный к знаменательному событию — дню рождения СШОР «Союз», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году порядка 120 спортсменов (юношей и девушек 2010–2011 годов рождения) из Москвы и Подмосковья примут участие в этих соревнованиях. Спортивная школа по самбо и дзюдо «Союз» была основана в Дзержинском 1978 г. Ее основателями и бессменными руководителями на протяжении 45 лет были Александр Николаевич и Лора Эриховна Волос.

Александр Николаевич Волос — советский и российский тренер по дзюдо и самбо. Заслуженный тренер России, тренер высшей категории, мастер спорта, почётный гражданин городского округа Дзержинский.

«Союз» — школа, взрастившая не одно поколение спортсменов, по праву славится своими спортивными результатами, многолетними традициями и, конечно, воспитанниками, многие из которых достигли больших успехов в различных сферах деятельности.

За годы работы «Союз» подготовил — более 130 кандидатов в мастера спорта, 52 мастера спорта России, 6 мастеров спорта Международного класса и два заслуженных мастера спорта России.

В мае 2024 года супруги Волос ушли на заслуженный отдых. С июня СШОР «Союз» возглавляет Вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Олегович Худяков. Сегодня в спортшколе на отделении дзюдо занимается порядка 400 воспитанников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.