200 человек поучаствовали в вечернем забеге «Освети город» в Большом Серпухове

Вечерний забег «Освети город» прошел в Серпухове. Одним из условий для участия было наличие налобного фонарика, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Забег прошел по маршруту от Дворца Молодежи вдоль Лесного бульвара до Институтского шоссе и в обратном направлении. Разминку для спортсменов провел чемпион мира по боксу Федор Чудинов. После участники зажгли фонарики и отправились покорять дистанцию. В мероприятии участвовали дошкольники, ученики школ, студенты, воспитанники военно-патриотического клуба «Армеец», любители спорта и активные жители города.

Организатор забега — Центр молодежных инициатив при поддержке администрации Городского округа Серпухов. Мероприятие прошло в рамках ежегодной молодежной акции «Go pro за ЗОЖ». Не только бег, но и квесты, викторины, веселые старты, которые проходят в течение недели, станут частью этой акции.

По завершении мероприятия все участники сдали свои фонарики в пункт приема гуманитарной помощи на базе Дворца молодежи. Полезный инвентарь будет отправлен в зону проведения СВО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.