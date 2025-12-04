20 спортсменов из Подмосковья выступят на Кубке России по дзюдо

В составе сборной Московской области на Кубке России по дзюдо в Череповце выступят 20 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Честь региона на турнире будут защищать 15 дзюдоистов-мужчин: Яго Абуладзе (в/к до 66 кг), Таулан Байсиев (в/к до 81 кг), Иван Золотов (в/к до 81 кг), Василий Сергеев (в/к до 73 кг), Иван Цветков (в/к до 66 кг), Дмитрий Котельников (в/к до 60 кг), Кирилл Коршунов (в/к до 60 кг), Константин Зюзин (в/к до 66 кг), Андрей Самойленко (в/к до 66 кг), Арслан-Хан Абдурахманов (в/к до 66 кг), Карапет Арутюнян (в/к до 73 кг), Гарик Садоян (в/к до 81 кг), Геннадий Абуладзе (в/к до 81 кг), Сослан Кибизов (в/к до 90 кг) и Дамир Губиев (в/к до 100 кг).

Женскую часть команды Подмосковья представляют пять спортсменок: Дарья Захарова (в/к до 52 кг), Виктория Карсанова (в/к до 63 кг), Кусаева Замират (в/к до 78+ кг), Анастасия Мороз (в/к до 52 кг) и София Полущева (в/к до 57 кг).

Соревнования стартуют в пятницу, 5 декабря, выступлениями мужчин в категориях до 60 и 66 килограммов, а также женщин — до 48 и 52 килограммов. В субботу, 6 декабря, на татами выйдут представители дивизионов до 73 и 81 кг у спортсменов, а также до 57 и 63 кг у спортсменок. Завершится турнир в воскресенье, 7 декабря, борьбой атлетов в весах до 90, 100 и свыше 100 кг, а у женщин — до 70, 78 и свыше 78 кг.

Кубка России по дзюдо среди мужчин и женщин пройдет в Череповце (Вологодская область) с 5 по 7 декабря в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Участниками станут более 300 спортсменов со всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.