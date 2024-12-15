20 сильнейших команд сыграли в финале Гослиги-2024 по шахматам

В финале Гослиги-2024 принимают участие 20 команд, состоящих из сотрудников государственных органов и подведомственных организаций, отобравшихся по результатам 11 онлайн-этапов. В составе каждой команды сыграли пять основных участников и один запасной. Свои команды представили: «ФТС России», «Социальный фонд России», «МВД России», «Сборная Правительства Москвы», «ФСИН России», «Росреестр», «ФССП России», «Росстат», «Росфинмониторинг», «Казначейство», «Сборная Липецкой области», «МИД», «Росимущество», «Росморречфлот», «Совет по делам молодежи», Федеральная налоговая служба и Россотрудничество. Финалистов приветствовал гроссмейстер Сергей Карякин.

«Великолепный турнир, очень интересный формат. Спасибо отдельно организаторам, всем, кто судит, комментирует этот турнир. Я считаю, что это очень хорошая традиция для госслужащих — принимать участие в таком турнире. И я надеюсь, что сам формат будет развиваться, и всё больше и больше команд будет в нём участвовать, в идеале, со всей России», — сказал Сергей Карякин.

Соревнования прошли в формате блиц-турнира по швейцарской системе в семь туров с контролем времени по пять минут на партию с добавлением трех секунд за каждый ход.

Награды были разыграны в двух номинациях. Итогового победителя Гослиги-2024 определяли по сумме очков, набранных в онлайн и оффлайнтурнирах. Очки, набранные в очных соревнованиях умножаются на два. Команда, победившая в очном турнире получила Кубок Сергея Карякина.

«Гослига» — это сообщество сотрудников органов государственной власти и подведомственных учреждений. Первый турнир «Гослиги по онлайн-шахматам» среди госслужащих прошел 18 августа 2021 года. К настоящему моменту состоялось уже более 30 межведомственных турниров.

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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