20 медалей взяли подмосковные легкоатлеты на чемпионате и первенстве России

Подмосковные легкоатлеты завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. В копилке представителей региона 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Регион на турнире представляли 17 атлетов. Двенадцать спортсменов стали победителями и призерами соревнований.

Виктория Аксенова завоевала три золотые медали в беге на 400 м, 100 м с барьером и 400 м с барьером. Диана Куликова принесла команде два «золота» в беге 3 000 м с барьером и 5 000 м, а также одно «серебро» в беге на 1 500 м.

Роман Ерофеев стал победителем в двух дисциплинах: беге на 10 000 и 5 000 м. Александр Кузьменко принес команде «золото» в беге на 800 м и занял второе место в беге 1 500 м. Елизавета Кащавцева стала лучшей в метании диска и Ирина Ткачева лучшей в метании молота.

«Золото» в беге на 400 м и «серебро» в стартах на 200 м завоевал Тимофей Шувалов. Роман Ельников занял второе место в беге на 3 000 м с барьером, а Матвей Антипин стал бронзовым призером в десятиборье.

В рамках первенства России Егор Кашавцев стал лучшим в беге на 400 м и занял третье место в забеге на 800 м. Еще одну золотую медаль завоевала Дарья Гриненко, которая победила в забеге на 3 000 м. Бронзовой медалью пополнил копилку команды региона Максим Боровков, который финишировал третьим в беге на дистанцию 3 000 м.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла второе общекомандное место. На высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Санкт-Петербурга. Замкнули тройку лидеров атлеты из Москвы.

Чемпионат и первенство России по спорту глухих (легкая атлетика) проходили с 23 по 27 июля 2025 года в Жуковском (Московская область). В соревнованиях приняли участие 298 спортсменов из 47 субъектов Российской Федерации. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.