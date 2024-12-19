20 комплектов формы вручил председатель Федерации самбо Люберец спортшколе Харцызска

Двадцать комплектов спортивной формы вручил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков детско-юношеской спортивной школе № 1 города Харцызска ДНР. В ДЮСШ после почти 30-летнего перерыва вновь открылось отделение самбо, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Воспитанники харцызской школы в прошлом показывали результаты международного уровня, но постепенно акцент в подготовке сместился в сторону дзюдо. Совсем недавно по инициативе президента Федерации самбо ДНР генерал-лейтенанта, Героя ДНР Владимира Кононова и при поддержке руководства спортивной школы приняли решение возродить отделение самбо», — рассказал Виктор Худяков.

Он поздравил тренерский состав, коллектив и воспитанников спортшколы с наступающим Новым годом и Рождеством и вручил 20 комплектов формы для занятий самбо.

«Уверен, уже в ближайшее время нас порадуют новые победы харцызских ребят и наша спортивная дружба будет только крепнуть!» — добавил Виктор Худяков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.