2 подмосковных судей войдут в список контролеров международной федерации плавания

Помимо двух представителей Подмосковья, успешно сдали два международных экзамена World Aquatics еще три представителя РФ.

«В синхронном плавании очень динамично меняются правила, в этом году снова много изменений. В течение месяца проходили онлайн-обучение вместе с другими судьями международной категории со всего мира. Экзамен был непростой, помимо хорошего знания английского языка и правил, нужно еще иметь большой практический опыт: было много видео-вопросов и всего одна попытка для ответа. Я очень рада, что получилось успешно сдать экзамены. Огромное спасибо нашей национальной Федерации за доверие! Очень надеемся и верим, что в ближайшее время сможем применять свои знания и опыт на международной арене», — прокомментировала Полина Прощенко.

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина сообщила о намерении российских синхронисток заявиться в нейтральном статусе на чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Что касается синхронного плавания, мы обсудили этот вопрос с тренерами сборных. У нас в плане стоит, что наши спортсмены будут заявляться на чемпионат мира в нейтральном статусе. Этот процесс не быстрый, нужно выполнить ряд условий. Но он уже запущен, и мы начинаем готовиться. Разрабатываем вопросы допинг-тестирования, определяем календарь мероприятий, в которых спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», — сказала Ольга Брусникина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.