2 медали завоевали представители Подмосковья на уубке РФ по брейкингу
Фото - © Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
Два представителя Московской области заняли призовые места на пьедестале почета кубка России по брейкингу. Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Победителем Кубка России в дисциплине «брейкинг» среди женщин в возрастной группе 19+ стала Александра Вавилкина-Качанова. На второй ступени пьедестала расположилась спортсменка из Кемеровской области, а замкнула тройку лидеров представительница Москвы.
Среди мужчин в возрастной группе 19+ в дисциплине «брейкинг» подмосковный спортсмен Александр Бакаржиев завоевал серебряную медаль. Победителем стал спортсмен из Санкт-Петербурга, а «бронзу» взял брейкер из Москвы.
Кубок России по брейкингу походил с 1 по 3 ноября 2024 года в Москве на базе Гимнастического центра Ирины Виннер.
Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В 2016 году МОК включил брейкинг в программу юношеских Олимпийских игр. В 2024 году этот вид спорта был впервые представлен на Олимпийских играх в Париже.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.