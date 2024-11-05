2 медали завоевали представители Подмосковья на уубке РФ по брейкингу

Два представителя Московской области заняли призовые места на пьедестале почета кубка России по брейкингу. Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Победителем Кубка России в дисциплине «брейкинг» среди женщин в возрастной группе 19+ стала Александра Вавилкина-Качанова. На второй ступени пьедестала расположилась спортсменка из Кемеровской области, а замкнула тройку лидеров представительница Москвы.

Среди мужчин в возрастной группе 19+ в дисциплине «брейкинг» подмосковный спортсмен Александр Бакаржиев завоевал серебряную медаль. Победителем стал спортсмен из Санкт-Петербурга, а «бронзу» взял брейкер из Москвы.

Кубок России по брейкингу походил с 1 по 3 ноября 2024 года в Москве на базе Гимнастического центра Ирины Виннер.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2016 году МОК включил брейкинг в программу юношеских Олимпийских игр. В 2024 году этот вид спорта был впервые представлен на Олимпийских играх в Париже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.