194 человека поучаствовали в забеге в честь военных корреспондентов в Балашихе

В честь открытия мурала военкору «Известий» Семену Еремину в Балашихе состоялся памятный забег, посвященный профессии военный корреспондент. Маршрут включал в себя дистанцию 3 км по улицам Луговой и Новой в микрорайоне Железнодорожный, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В забеге приняли участие 194 человека — именно столько лет исполнилось Балашихе в этом году. Всем участникам выдали подарочные футболки с артом «Военные корреспонденты» и эксклюзивные памятные медали. Победителей наградили призами и кубками.

«Самый первый мужчина пробежал 3 километра за 11 минут восемь секунд. А девушка — за 12 минут. Участвовать могли все желающие. Были даже люди с колясками — папа бежал и вёз рядом ребёнка, с ранних лет приучает малыша к бегу. Был также участник с собакой», — сказал тренер СК «Союз» Дмитрий Дмитриев.

Военкор Семен Еремин освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. Работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов.

За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью. Смертельное ранение Семен Еремин получил во время атаки украинских дронов-камикадзе 19 апреля. За два дня до этого вышел его последний репортаж.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.