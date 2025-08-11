19 медалей завоевали подмосковные легкоатлеты на чемпионате РФ в Казани

Сборная Московской области по итогам чемпионата России по легкой атлетике завоевала 19 медалей, из которых семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мужская сборная Подмосковья, в составе которой выступили Максим Федяев, Владимир Лысенко, Дмитрий Разумов и Артем Арасланов стала победителем эстафеты 4×400 м.

В метании молота среди мужчин лучшим стал представитель региона Андрей Романов. Сергей Шубенков принес команде «золото» в беге на 110 м с барьерами. В беге на 100 м с барьерами среди женщин первое место заняла Виктория Погребняк.

«Золото» в беге 400 м среди мужчин завоевал атлет Максим Федяев. Серебряными призерами чемпионата в беге на 400 м с барьерами стали Кристина Вершинина и Владимир Лысенко. Николай Орлов занял второе место в дисциплине «метание копья».

В беге на 1500 м Сергей Дубровский финишировал вторым, а Андрей Лукин стал серебряным призером в забеге на 200 м.

Константин Холмогоров принес команде «серебро» в мужских беговых стартах на 800 м. В этой же дисциплине Сергей Дубровский стал бронзовым призером. Среди женщин третьей финишировала Анастасия Мадышева.

Еще одно «серебро» на счету у Екатерины Ивониной в беге с препятствиями на 3000 м. В мужских соревнованиях в десятиборье бронзовым призером стал Арсений Елфимов. Елизавета Царева замкнула тройку лидеров среди женщин в метании молота.

Подмосковная команда также стала бронзовым призером в женской эстафете 4×400 м. В составе квартета выступили Кристина Вершинина, Мария Тарабанская, Полина Хомякова и Вероника Архипова.

Напомним, что ранее две золотые медали в беге на 5000 м 10000 м завоевал спортсмен Владимир Никитин, который также установил рекорд России.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил с 7 по 10 августа 2025 года в городе Казань (Республика Татарстан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

На соревнованиях разыгрывались 44 комплекта наград: 42 в олимпийских дисциплинах и два в ходьбе на 10 тыс м. Участниками чемпионата России стали порядка 700 спортсменов из 70 регионов страны.

