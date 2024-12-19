17 спортсменов Подмосковья участвуют в чемпионате России по конькобежному спорту

В конькобежном центре «Коломна» стартовал чемпиона России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В состав сборной Подмосковья вошли 17 спортсменов, которые с 19 по 22 декабря 2024 года будут бороться за награды главного старта года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная региона выступит во всех заявленных на чемпионате дисциплинах: 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м (у женщин), 5 000 м, 10 000 м, масс-старт 16 кругов, командный забег-спринт 3 круга, командная гонка 6/8 кругов. В течение четырех соревновательных дней будут разыграны 16 комплектов медалей, соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр.

Честь региона в составе сборной Московской области защищают Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова, Максим Шарапов, Даниил Чмутов, Артем Веселкин, Илья Иванов, Ксения Сиразева и другие спортсмены.

Участниками соревнований стали 100 спортсменов из 20 регионов страны: Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Костромской, Мурманской, Нижегородской, Челябинской, Омской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тульской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, на коломенском льду выступят спортсмены из Белоруссии. Среди титулованных конькобежцев в соревнованиях будут участвовать сильнейшие конькобежцы страны Сергей Трофимов, Ангелина Голикова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Дарья Качанова, Виктор Муштаков и многие другие.

В первый день турнира на старт дистанции 500 м среди женщин в составе подмосковной команды выйдут Виктория Морозова, Мария Логинова, Мария Сыряная, Ксения Сиразева и Ирина Кузнецова. Среди мужчин в этой же дисциплине выступят Максим Шарапов и Михаил Казелин. В женских стартах на 3 000 м будет участвовать Анастасия Семенова. Владимир Гилюк, Даниил Алдошкин и Илья Иванов будут бороться за медали на дистанции 5 000 м.

Чемпионат России по конькобежному спорту вернулся в Коломну после перерыва в четыре года. В 2024 году Подмосковье принимает эти престижные соревнования уже в 21-й раз. Прямая трансляция турнира доступна по ссылке.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.