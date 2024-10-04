17 медалей взяли спортсмены Подмосковья на чемпионате ЦФО по тхэквондо

Сборная Московской области завоевала 17 медалей на чемпионате Центрального Федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин. В копилке сборной региона семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями турнира стали Иван Ермаков (в/к 54 кг), Арам Мурадян (в/к 58 кг), Амина Сайпова (в/к 46 кг), Сабина Омарова (в/к 67 кг), Камила Гостенкова (в/к 49 кг), Елизавета Кадымова (в/к 53 кг) и Ксения Здор (в/к 57 кг).

Серебряные медали чемпионата завоевали Кирилл Панасенков (в/к 68 кг), Софья Соловьева (в/к 64 кг), Хайбула Курбанов (в/к 87 кг), Мария Масенкова (в/к 57 кг) и Вероника Макеева (в/к 49 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Софья Заварыкина (в/к 53 кг), Ангелина Лифарь (в/к 53 кг), Тимур Михайлин (в/к 63 кг), Надежда Кучмаева (в/к 57 кг) и Карим Архангельский (в/к 58 кг).

Чемпионат Центрального Федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин проходил со 2 по 4 октября в Рязани. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из девяти регионов России. Помимо наград среди спортсменов разыгрывались путевки на чемпионат России, который пройдет с 5 по 11 ноября в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика).

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.