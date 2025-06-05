17 медалей завоевали легкоатлеты Подмосковья на чемпионате и первенстве ЦФО

Спортсмены из Московской области завоевали 17 медалей на чемпионате и первенствах Центрального федерального округа по легкой атлетике. В копилке сборной региона шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Александра Морозова завоевала «золото» в беге на 400 м среди юниорок до 20 лет, а Павел Вихор стал лучшим в аналогичной дисциплине среди юниоров. Кирилл Саушкин занял первое место в мужских соревнованиях в дисциплине «прыжок в длину». В беге на 1500 м среди девушек до 18 лет не было равных Анастасии Шкуриной. В соревнованиях среди юниорок до 23 лет в беге на 400 м еще одну награду высшей пробы команде принесла Полина Хомякова. На стометровке среди женщин лучший результат показала София Миронова.

Серебряным призером соревнований в беге на 100 м среди девушек до 18 лет стала Екатерина Пискарева. Владислав Авдонин занял второе место в дисциплине «прыжок в длину» среди юниоров до 23 лет. В юниорском забеге на 100 м среди спортсменов до 20 лет «серебро» завоевал Константин Храпов. В этой же возрастной группе, но на дистанции 400 м вторым финишировал Артем Курманов. Степан Рухов завоевал серебряную медаль в метании диска среди юниоров до 23 лет. Старт на 400 м в беге с барьерами завершился вторым местом для Анастасии Костальгиной, которая выступала в возрастной группе юниорок до 23 лет. Софья Прибиль стала серебряным призером в прыжках в длину среди юниорок до 20 лет.

Бронзовую медаль в беге на 100 м среди девушек до 18 лет завоевала Юлия Гринько, а в мужской стометровке третьим финишировал Иван Афонин. В аналогичном женском забеге «бронзу» завоевала Елена Тимакова.

Еще две бронзовые медали команде принесли представители дисциплины «прыджок в длину». Среди юниоров до 23 лет призером стал Тимофей Шилов, а среди юниорок до 20 лет — Татьяна Юсова.

Чемпионат и первенства Центрального федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет, до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике проходили с 3 по 05 июня 2025 года в Смоленске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.