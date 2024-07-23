17 медалей завоевали гребцы из Подмосковья на чемпионате России

Спортсмены из Московской области завоевали 17 медалей на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. В копилке представителей региона 6 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Обладателями золотых медалей стали Сергей Свинарев в дисциплине «С-1 мужчины 200 метров», Максим Спесивцев в дисциплинах «байдарка-одиночка мужчины 5000 метров» и «байдарка-одиночка мужчины 1000 метров», а также Максим Оселедко в дисциплине «байдарка-одиночка мужчины 200 метров». Елена Анюшина завоевала золотую медаль в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров», а Иван Дмитриев — в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров».

«Серебро» национального чемпионата завоевали Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка женщины 500 метров» и в составе сборной регионов в дисциплине «байдарка-четверка женщины 500 метров». Среди мужчин вторые места заняли Виталий Ершов и Максим Спесивцев в дисциплине «байдарка-четверка мужчины 500 метров», Владислав Литовка в дисциплине «К-2 мужчины 500 метров» и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-одиночка мужчины 5000 метров». Еще две серебряные медали подмосковной команде принес Максим Оселедко в дисциплине «байдарка-одиночка 500 метров» и в дисциплине «байдарка-двойка 200 метров».

На третьей ступени пьедестала расположились подмосковные спортсмены Виталий Ершов и Максим Спесивцев в дисциплине «байдарка-двойка мужчины 500 метров» и Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-одиночка женщины 500 метров».

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ проходил с 17 по 23 июля в Воронеже. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.