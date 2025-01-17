16-летний нападающий алматинского «Кайрата» продолжит карьеру в «Челси»

сегодня в 13:46

16-летний форвард алматинского клуба «Кайрат» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжит свою профессиональную карьеру в «Челси», сообщает Metaratings.ru .

Согласно данным источника, клуб «Челси» достиг окончательной договоренности с «Кайратом» о трансфере Сатпаева.

Ожидается, что сделка будет завершена на следующей неделе, хотя детали пока что остаются неизвестными.

В декабре 2024 года Сатпаев, воспитанник академии «Кайрата», проходил просмотр в «Челси».