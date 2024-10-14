16-летний коломенец стал чемпионом Москвы по пауэрлифтингу

Чемпионат Москвы по пауэрлифтингу стал спортсмен из Коломны

Чемпионат Москвы по пауэрлифтингу стал спортсмен из Коломны Александр Мосиев, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Александр Мосиев — ученик коломенской спортивной школы по киокусинкай. 16-летний коломенец выступал в весовой категории до 105 кг в классическом дивизионе. Участникам предстояло состязаться в жиме с использованием экипировки и без нее.

«Смог выжать 150 килограммов, делал попытку на 155 кг, показалось, что выполнил, но судьи ее не засчитали. Судейство было строже, чем на других соревнованиях. Тем не менее, считаю, что показал нормальный результат. Приятно, что стал чемпионом Москвы», — рассказал Александр.

По итогам турнира атлет занял первое место среди юношей до 18 лет в своей весовой категории. Также коломенец стал серебряным призером в абсолютном юношеском зачете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.