150 тыс человек поучаствовали в мероприятиях ко Дню физкультурника в Подмосковье

В Московской области участниками спортивной программы в честь Дня физкультурника стали более 150 тыс. гостей и жителей региона. Всего в рамках праздника 10 августа состоялось более 300 мероприятий, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Самыми массовыми и масштабными событиями Дня физкультурника в 2024 году в Московской области стали финал Кубка Александра Овечкина среди детских команд, а также региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» в Балашихе.

Также спортивные мероприятия для гостей и жителей Подмосковья проходили во всех муниципальных образованиях. В Раменском округе для празднования были организованы 17 площадок. В программе были мастер-классы по футболу от ФК «Сатурн» и волейболу от ВК ЦСКА. Проходили соревнования по киберспорту, боксу, кикбоксингу, карате, дзюдо, волейболу, баскетболу 3×3, армрестлингу и лапте. Традиционно прошли мероприятия для спортсменов серебряного возраста в рамках программы «Активное долголетие».

Сразу в нескольких микрорайонах Подольска прошли спортивные соревнования, мастер-классы и турниры. Открыли праздник костюмированным забегом на 5 км в парке имени Виктора Талалихина. Участниками стали 15 тыс. человек, а на старт вечернего забега на 1 км вышли порядка 1000 любителей спорта.

Жителей поддерживали известные спортсмены: олимпийская чемпионка Юлия Гущина, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ, чемпион России Никита Можаровский.

Балашиха принимала региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». В нем приняли участие 17 муниципалитетов Подмосковья. Кроме того, в новом ФОКе стадиона «Труд» состоялась торжественное чествование лучших спортсменов и тренеров, посвященное Дню физкультурника.

В программе мероприятия был парад спортсменов и показательные выступления гимнасток СШОР «Метеор». Спортивно-игровая программа «Знай наших!» для жителей городского округа прошла на стадионе «Криогенмаш». Для любителей спорта были подготовлены тематические игровые зоны, аквагримм и интерактивные игры, мастер-класс спортсменов МООМПО «Патриот», мастер-класс по шахматам и шашкам, веселые старты и испытания комплекса ГТО.

Традиционно День физкультурника в Московской области проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.