150 спортсменов поучаствовали в первенстве Королева по смешанным единоборствам

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Металлист» прошло открытое первенство города Королев по смешанным боевым искусствам (ММА) среди юношей и юниоров от 12-20 лет. В турнире приняли участие более 150 участников из Москвы и Подмосковья. Организатором выступила городская Федерацией ММА при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королев, сообщила пресс-служба администрации округа.

В турнире приняли участие более 150 участников из Москвы и Подмосковья. Организатором выступила городская Федерацией ММА при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королёв Московской области.

В командном зачете лучшими стали спортсмены королёвской Академии единоборств «FIGHTZONE». В личных зачетах чемпионами открытого первенства стали борцы из Королева: Трофим Кузьмов, Гаджимуоад Абдуризаев, Артур Бикмухаметов, Гиорги Мерлани, Михаил Большаков.

«Хочется отметить, что турнир собрал очень сильных спортсменов, буквально в каждой возрастной категории. Все сильнейшие команды Московской области были представлены своими основными составами. Благодаря этому, поединки были очень непредсказуемыми и интересными. Все получили колоссальный опыт. ММА в нашем городе стремительно развивается, а наши спортсмены являются сильнейшими в Московской области и мы это в очередной раз доказали, победив в командном зачете», — сказал организатора соревнований, Президента «Федерации ММА города Королёв» Кирилл Селезнев.

Победители этого турнира примут участие в областных соревнованиях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.