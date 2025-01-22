14 медалей завоевали самбисты Реутова на первенстве восточной зоны области

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Сборная команда по самбо, представляющая спортивную школу городского округа Реутов успешно выступила на первенстве восточной зоны Московской области. На счету ребят — 14 медалей разного образца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Межмуниципальные соревнования собрали спортсменов из нескольких муниципалитетов восточной зоны региона. По итогам был проведен отбор на первенство Московской области.

Так, первые места в своих весовых категориях заняли Андрей Васильев (49 кг), Илья Кряков (53 кг), Максим Макеев (58 кг), Матвей Фадеев (71 кг), Руслан Шарапов (88 кг), Давид Ирицян (свыше 88 кг).

Серебро досталось Тимуру Зазуле (53 кг), Артему Ромашкину (58 кг), Алексею Кириллову (71 кг).

Бронзовые медали получили Иван Клюйко (46 кг), Трофим Ляпкин (53 кг), Василий Мальцев и Кирилл Мосин в весовой категории 71 кг, Глеб Симшаг (свыше 88 кг).

Воспитанники спортивной школы городского округа Реутов регулярно занимают призовые места в турнирах различного уровня. Это заслуга самих спортсменов, тренерского состава и, конечно, родителей, которые отдают много сил воспитанию будущих чемпионов.

В Реутове большое внимание уделяется развитию и модернизации сферы физкультуры и спорта. Чтобы у большего количества жителей всех возрастов был стимул вести здоровый образ жизни ведется реконструкция старых спортивных сооружений и открываются новые площадки для занятий физкультурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.