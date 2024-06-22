14 медалей завоевали подмосковные спортсмены на Играх БРИКС 21 июня

Представители Московской области завоевали 14 медалей на мультиспортивных международных соревнованиях «Игры стран БРИКС» 21 июня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Из низ 13 — награды высшей пробы.

В гребле на байдарках и каноэ победителями стали Максим Спесивцев и Виталий Ершов в соревнованиях двоек на дистанции 1000 м.

Дзюдоист Армен Агаян завоевал «золото» в весовой категории до 73 кг. В финальном поединке подмосковный спортсмен взял верх над Чынгызханом Сагыналиевым из Киргизии.

Пловцы Герман Зажирский и Дарья Рогожинова принесли сборной России еще два «золота» в комбинированной эстафете 4×100м и комплексном плавании на 200 м соответственно.

В командных соревнованиях фехтовальщиков среди женщин в дисциплине «сабля» в составе сборной России выступала подмосковная спортсменка Яна Егорян, которая стала обладательницей золотой медали. В дисциплине «рапира» женская сборная нашей страны также стала лучшей. В ее составе «золото» завоевала Анна Соловьева. Мужская сборная в дисциплине «шпага», где выступал подмосковный спортсмен Георгий Беруев, также стала триумфатором турнира.

Представители Московской области в виде спорта «художественная гимнастика» завоевали пять золотых медалей. На высшую ступень пьедестала поднялись Лала Крамаренко в многоборье, а также Анна Попова, Анна Батасова, Нонна Нянина и София Яковлева в командном зачете.

Серебряную медаль в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевал Сергей Свинарев, который финишировал вторым в старте на байдарках-двойках на 200 м в тандеме с российским спортсменом Максимом Каратаевым.

Таким образом в копилке представителей Московской области 66 медалей: 40 золотых, 19 серебряных и 7 бронзовых.

Международные соревнования «Игры стран БРИКС» по 27 видам спорта проходят с 12 по 23 июня 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан).

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.