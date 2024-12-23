14 медалей завоевали подмосковные конькобежцы на чемпионате РФ

В финальный день чемпионата России по конькобежному спорту в Коломне подмосковная сборная завоевала два титула, а также серебряную и бронзовую медали. За 4 дня домашнего турнира конькобежцы Московской области завоевали 14 наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

«По итогам домашнего чемпионата в копилке сборной Московской области 14 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. Поздравляю подмосковных конькобежцев с отличным выступлением!» — прокомментировал министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

22 декабря, в завершающий день соревнований, две женские команды региона заняли места на пьедестале почета в спринте. Сборная Московская область-1, в составе которой выступали Мария Сыряная, Ирина Кузнецова и Елена Еранина, стала чемпионами России, показав лучший результат. Подмосковье трио Марии Логиновой, Ксении Сиразевой и Виктории Морозовой, выступавшее в команде Московская область-2, завоевало бронзовую медаль. Серебряным призером в женском спринте стал коллектив из Москвы.

Мужская команда Московской области, состоящая из конькобежцев Максима Шарапова, Михаила Казелина и Даниила Чмутова, стала лучшей в командном спринте на три круга, оставив позади спортсменов из Красноярского и Краснодарского краев.

В личных стартах на дистанцию 10 000 м Даниил Алдошкин завоевал «серебро». На первом и третьем местах спортсмены из Красноярского края и Москвы соответственно.

«За три соревновательных дня спортсмены установили 50 личных рекордов. Это очень большая цифра. Возможно, это связано с тем, что спустя пять лет мы вернулись в Коломну, здесь, как всегда, очень качественно работают ледовары, здесь отличный лед. Нам помогает погода — низкое давление. И, конечно, отлично выступают ребята», — сказал главный судья соревнований Александр Кибалко.

Чемпионат России по конькобежному спорту проходил с 17 по 22 декабря в Коломне. В течение 4 дней были разыграны 16 комплектов медалей. Турнир проходил по программе Олимпийских игр. В соревнованиях участвовали 100 спортсменов из 20 регионов страны. Московскую область представляли 17 конькобежцев.

Чемпионат России проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.